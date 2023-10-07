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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ASAL Bölge Başkanı Personel Albay Mehmet Emin Altan ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’yı ağırladı.

ASAL Bölge Başkanı Personel Albay, Mehmet Emin Altan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundu. Albay Altan’ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başaranhıncal teşekkür etti.

İl Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı da TSO Başkanı Başaranhıncal’ı makamında ziyaret etti. Sobacı’ya teşekkür eden Başaranhıncal nazik davranışından dolayı teşekkür etti.