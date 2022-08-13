ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Başakşehir Tatarcık ve Hoşdere mahallelerinde bulunan 114 bin metrekare alanı, üzerine 18 adet film platosu ve ofis alanı yapılmak suretiyle “film platosu ve ticari birim” amaçlı kullanılmak üzere kiraya verecek.

İhale 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00’te TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca Haydarpaşa Gar Binasında yapılacak. İhalede aylık muhammen bedel 405.000 Türk Lirasıdır.

İhale Şartnamesi TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü'nden alınabilir ve ücretsiz görülebilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

