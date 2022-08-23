ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş., Başakşehir Sular Vadisi 2. ve 3. Bölge'de bulunan restoran-kafeterya alanlarını kiraya verecek.

“Ticari İşletme" vasfındaki taşınmazların restoran ve/veya kafeterya olarak 10 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin ihale 13 Eylül 2022 Salı günü KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. konferans salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine göre Kapalı Teklif ihale usulüne göre gerçekleştirilecek.

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