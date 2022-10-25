Bakan Yardımcısı Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne giderek, burada temeli atılan fabrikalarda incelemelerde bulundu. Muhsin Dere, ziyaret sırasında firma ve inşaat yetkililerinden bilgiler alarak, gerekli talimatlar verdi. Dere, inşaatlarda çalışanlara da çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'ye ziyareti sırasında; Kaymakam Fatih Görmüş, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş ve Yönetim Kurlu Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, İl Genel Meclisi Üyeleri Alaettin Tosundereoğlu, Mehmet Kaplan ile diğer yetkililer eşlik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

