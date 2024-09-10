13 Ağustos 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Küresel Barut Üretim Tesisinin hafif silah mühimmatları için barut üretilecek olan ilk etabının inşaatı tamamlanarak üretime başladı.



Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, 24 ay gibi bir sürede devasa bir tesisin inşaatını tamamlayarak üretime hazır hale getirdiklerini belirterek, test üretimine başlayan fabrikada barut üretmeye başladıklarını söyledi.

Ekim ayı içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile ayrı ayrı üretim hattı kalifikasyonu ve ürün kalifikasyonu yaptıktan sonra seri üretime geçeceklerini kaydeden Mehmet Tök, ilk fazda 1200 ton barut üreteceklerini, 2025 Ocak itibariyle ikinci fazı devreye alarak yıllık 2400 ton barut üretim kapasitesine çıkacaklarını daha sonra bunu yıllık 4000 tona yükselteceklerini bildirdi.

