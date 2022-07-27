Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Diyarbakır Barosu’nun 'Zaho olayı' ile ilgili bildirisini kınadıklarını ifade ederek, “Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz” dedi.

Baro Başkanı Kalıpçı, ülke genelindeki 18 baronun imzasının bulunduğu bir açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Çorum ile birlikte Afyonkarahisar, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kilis, Kırşehir, Konya, Malatya, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas ve Uşak Barosu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesine gölge düşürülmesi ve hedef gösterilmesini kabul etmiyor, kınıyoruz. 20 Temmuz 2022 tarihinde Irak'ın Duhok vilayeti Zaho bölgesinde, Dışişleri Bakanlığımızca yapılan açıklamaya göre; terör kaynaklı olduğu bildirilen saldırı sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Bizler için geçerli açıklama, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadır. Hangi kurum tarafından yapıldığına bakılmaksızın başkaca yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmemekteyiz. Açıklamayı yapanların henüz deliller toplanmadan, temel hukuk kaidelerini görmezden gelerek, saldırının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddialarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hedef göstermelerini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bir kez daha terörle kararlı mücadelesinde, devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Ülkemiz, komşularımız, mazlum milletler ve insanlık için huzur temenni ediyor, ülkemizde, bölgemizde ve bütün dünyaya kalıcı barış diliyoruz. Aşağıda imzası olan barolar olarak, kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

(Haber Merkezi)