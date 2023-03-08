Çorum Adalet Sarayı içinde bulunan Baro Salonu’nda önceki gün 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenen yardımlaşma kermesinin açılışına Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Baro üyesi avukatlar ve Adalet Sarayı’nda görev yapan bazı hakim ve savcılar da katıldı.

Çorum Barosu üyesi avukatların elleriyle yaptığı hamur işlerinin satışının yapıldığı kermesten elde edilecek gelirin afet bölgesinde zarar görev meslektaşlarına yardım için yollanacağını dile getiren Baro Başkanı Kalıpcı, kermese emeği geçen ve destek veren tüm meslektaşlarına da teşekkür etti.

Baro Başkanı Kalıpcı ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile tüm kadın meslektaşlarının da gününü kutladığını sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)

