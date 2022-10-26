Çorum Barosu’nun Turan Kalıpcı başkanlığında yeniden oluşan Yönetim Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi’nde, Çorumlu üyeler; Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan, Basri Bağcı ve önceki Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar’ı ziyaret ettiler.

Baro yöneticileri, AYM’nin yeni üyesi Muhterem İnce’ye de hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Baro Başkanı Kalıpcı ve yönetici arkadaşları, Türkiyle Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Birlik Saymanı Gökhan Bozkurt’a da nezaket ziyaretinde bulundular.

(Haber Merkezi)

