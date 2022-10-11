1-2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen genel kurul neticesinde mazbata törenini gerçekleştirdiklerini belirten Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, “Törenimize teşrif eden başsavcımıza, adalet komisyonu başkanımıza, seçim hâkimimize ve meslektaşlarımıza teşekkür ederim.

Kıymetli meslektaşlarımın takdiri ve teveccühü ile şahsımın Çorum Baro Başkanlığı’na yol arkadaşlarımın Çorum Barosu yönetim kurulu üyeliğine, disiplin kurulu üyeliğine, denetleme kurulu üyeliğine ve Çorum Barosu delegeliğine seçilmelerinden dolayı şeref duyduğumuzu belirtmek isterim. Seçim sürecinde bize inanan, güvenen, oyları ile seçilmemize katkı sunan, fikirleri ile yolumuzu aydınlatan tüm meslektaşlarıma müteşekkirim. Yine seçim sürecinde seçilmemiz halinde ülkemiz için, Çorum Barosu için, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çalışacağımızın sözünü verdik. Sözümüzü tutmak için var gücümüzle çalışacağız.

Seçim sonuçları tüm meslektaşlarımız ve Çorum Barosu için hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

