Şehre su sağlayan barajların doluluk oranları ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir açıklamada bulundu.

Çorum’daki barajların su seviyesi kuraklık nedeniyle ciddi şekilde düşmüştü. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, son bir haftada etkili olan yağışlarla barajlara 3.5 milyon metreküp su geldiğini belirterek, doluluk oranlarının ciddi şekilde yükseldiğini söyledi.

2023’ün Mart ayında Koçhisar Barajı’nda %27, Yenihayat Barajı’nda %30, Hatap Barajı’nda ise %19 doluluk oranında su olduğunu hatırlatan Zahir, son yağışlarla birlikte doluluk oranlarında ciddi artış yaşandığını aktardı.

Yağışlarla birlikte şuanda Koçhisar Barajı’nda %40, Yenihayat Barajı’nda %38, Hatap Barajı’nda ise %30 kullanılabilir su rezervinin olduğunu ifade eden Zahir, “Koçhisar Barajı’nda 32 milyon 500 bin metreküp su varken 46 milyon 100 bin metreküpe, Yenihayat Barajı’nda 7 milyon 600 metreküp su varken 9.5 milyon metreküpe, Hatap Barajı’nda da 2 milyon 200 bin metreküp su varken 3 milyon 200 bin metreküpe çıktı. Son yağan yağışlarla birlikte bu barajlarımızdaki su hacmimiz şuan toplam 62 milyon 500 bin metreküp” dedi.

Alper Zahir, son bir haftada yağan yağışlarla barajlara 3.5 milyon metreküp su geldiğini kaydetti.