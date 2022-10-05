Kulüp Başkanları Ahmet Serhat Afşar ve Sedat Palmanak tarafından yapılan açıklamada, “Kulüp üyelerimize ve üniversitemizi yeni kazanan arkadaşlarımıza barajda yürüyüş etkinliği düzenleyerek topluma yönelik ‘Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Birlikte Yürüyoruz’ mesajı vermek istedik” denildi.

Yürüyüş sonrasında kulüp üyelerinin çevre temizliği yapması da dikkat çekti. Gerçekleştirilen etkinlikte eğlenceli anların yaşandığı ve kulüplerin semaverde çay ve meşrubat ikramı ile üyelerin de hoşuna giderken, katılım sağlayan herkesin mutlu bir şekilde ayrıldığı görüldü.

(Haber Merkezi)

