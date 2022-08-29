Maaş promosyonu ücretlerinin 7 bin 500 liraya kadar çıkmasıyla birlikte emekli vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bankaların önünde sıraya giriyor. İnönü Caddesi’nde mesai saatinden çok önce maaş hesabını değiştirecekleri bankalara gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Sırada beklemekten yorulan bazı emekliler bankanın yakınında oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

“UMUT DÜNYASI”

2 saattir sırada beklediğini bildiren bir emekli, “Umut dünyası, bu promosyon da derdimize şifa olmaya yetmiyor ama ne yapacaksın işte nereden 3-5 kuruş fazla bulursak oraya gitmeye çalışıyoruz.” dedi.

“SIRA BEKLERKEN YORULDUK”

Sırada beklemekten yorulan ve bankanın yanında yerde oturan bir emekli şunları söyledi: “Sıra beklerken yoruldum. Promosyon güzel bir şey ama 8.30’dan beri sıra bekliyoruz ama 07.00’den beri bekleyenler varmış. İnşallah bize de sıra gelir.”

“İHTİYAÇ PEK ÇOK”

Erkenden gelmesine rağmen hala sıra alamadığını belirten bir emekli, “İhtiyaç pek çok. Torunlarım okuyor, onlara destek olacağım. İnşallah olur alırız biz de promosyon” ifadesini kullandı.

“BUNA DA ŞÜKÜRLER OLSUN”

Köyden gelen bir emekli promosyonun kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Allah razı olsun diyen emeli vatandaş şunları kaydetti: “7 bin lira bir garibanın 7 aylık kirasını karşılar. Buna da şükürler olsun.”

Öte yandan Yapı Kredi ve Garanti Bankası daha önce 31 Ağustos olarak açıkladığı emekli banka promosyonunda son tarihin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.

(Nurdan AKBAŞ)

