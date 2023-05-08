İstanbul’da oturduğu binanın balkonuna çıkan 21 yaşındaki Çağla Gezekcioğlu, dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Çağla Gezekcioğlu’nun düğün için hazırlık yaptığı ve Mayıs ayının 27’sinde dünya evine gireceği öğrenildi. Satılmış Taşcıoğlu’nun torunu, Özlem Taşcıoğlu ve Şaban Gezekcioğlu’nun kızı Çağla Gezekcioglu'nun cenazesi yarın Boğazkale ilçesi Kadılıtürk Köyünde toprağa verilecek. ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diler.

(Haber Merkezi)