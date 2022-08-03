Çorum’da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Olay Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 87 yaşındaki Ahmet M. Meram 8. Sokakta bulunan binanın 2. Katından beton zemine düştü. Yaşlı adamın balkondan düştüğünü görenler durumu 112’ye bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet M. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘ne kaldırıldı. Yaşlı adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yeri ekipleri Ahmet M. Evinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.