ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Edremit ilçesi, Avcılar mahallesinde bulunan 7.940 metrekare arsayı, kat karşılığı inşaat yapılmak üzere ihale edecek.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalede muhammen bedel 79 milyon 451 bin Türk Lirasıdır. İhale 16 Şubat 2023 tarihinde Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir.

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