Çorum’da baldızı Ezgi Taşkıran Zavar’ı (27) tabancayla 10 el ateş ederek öldüren tutuklu sanık Emrah Özkan’ın (34) cezası belli oldu.

Davanın karar duruşmasında “Hayallerim vardı, Bu durumda olmayı ben istemedim.” diyen Emrah Özkan’a kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirime gidilmedi.

Olay, 31 Mayıs’ta Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 19'uncu Sokak’ta meydana geldi. Özgecan Özkan isimli kadın, annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran Zavar ile birlikte boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Özkan’da kalan çocuğunu almaya gitti. Emrah Özkan ile sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ezgi Taşkıran Zavar, annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi.

Emrah Özkan da belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşkıran Zavar’a 10 el ateş ettikten sonra eşini dövüp, otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ezgi Taşkıran Zavar kurtarılamadı.

ÖZKAN: “BU DURUMDA OLMAYI İSTEMEDİM”

Tutuklu sanık Emrah Özkan hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan tutuklu sanık Emrah Özkan, eşiyle boşanma aşamasındayken eşi ve yakınlarının kendisini sürekli arayarak tahrik ettiklerini söyledi. Özkan, “Ben bu durumda olmaktan mutlu değilim. Olayı bu noktaya getiren ben değilim. Bana insan içine çıkılmayacak laflar ettiler. Hayallerim vardı ben bu durumda olmayı istemedim.” ifadesini kullandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Özkan'ı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, birden fazla kişiye karşı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası, eşine karşı kasten yaralama suçundan 12 ay ve 6136 sayılı yasaya muhalefetten 2 yıl hapis cezası ile 50 gün karşılığı para cezasına çarptırırken, cezada indirim uygulamadı.

AVUKAT AKYÜZ AÇIKLAMA YAPTI

Eniştesi tarafından silahla vurularak öldürülün Ezgi Taşkıran Zavar’ın avukatı Semra Akyüz, karar duruşması sonrası yaptığı açıklamada adaletin yerini bulduğunu belirtti. Av. Akyüz, “Ezgi Taşkıran Zavar’ı öldürmekle yargılanan Emrah Özkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Karşı tarafın bütün haksız iddialarına rağmen, suçtan kurtulmaya yönelik bütün savunmalarına rağmen mahkeme buna kanaat etmemiş ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verilmiştir. Ayrıca silahla zincirleme tehdit, kasten yaralama suçlarından da ceza almıştır. Zaten sanığın daha önceki sabıka kaydı da çok fazladır. İnşallah adalette yerini buldu. Daha da bulacaktır kadın cinayetlerinin de önüne geçilecektir. Bu son olsun diyoruz. Bir daha da olmasın istiyoruz. Böyle olaylar yaşanmadan önce inşallah bütün tedbirler alınır” ifadelerini kullandı.

BABA’DAN TEPKİ

Duruşma sonrası adliye binası önünde açıklama yapan Emrah Özkan’ın babası, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına tepki göstererek, “Her ne kadar benim oğlum vurduysa kızı, katil annesi, Özge Can Taşkıran, Ayşegül Parlatan’dır. Çünkü benim oğlumu hep tahrik ettiler” dedi.

Karar duruşması sonrası maktüle Ezgi Taaşkıran’ın yakınları geniş güvenlik önlemleri altında polis araçlarıyla adliyeden çıkarıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)