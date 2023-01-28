Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta ikinci yarı heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Çorum Temsilcisi Osmancık Belediyespor 14.hafta maçında sahasında Kayseri temsilcisi Hacılar Erciyes Gençlikspor’u ağırlıyor. Lig’in ilk yarısını 18 puanla yedinci sırada tamamlayan Osmancık Belediyespor yarın oynanacak maçta Hacılar Erciyes’i yenerek ikinci yarıya hızlı bir giriş yapmak istiyor. 18 puanlı Osmancık Belediyespor ile 23 puanlı Hacılar Erciyes Gençlikspor arasında Osmancık İlçe Sahası’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Kırıkkale bölgesi hakemlerinden Onur Aydoğan yönetecek.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Develigücüspor ile Talasgücü Belediyespor, Mucurgücü ile Suvermez Kapadokyaspor, Sincan Belediyespor ile Eskil Belediyespor, Kırıkkale Yahşihanspor ile Niğde Belediyespor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yozgatspor 1959 takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

