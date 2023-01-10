Dr. Ali Korkmaz’ın konuşmacı olarak katılacağı konferans 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 13.30’da İl Tarım Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Odabaş, tüm üreticileri ve ilgilileri konferansa davet etti.

DR. ALİ KORKMAZ KİMDİR?

1964 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini bu ilde tamamlayan Dr. Ali Korkmaz 1985’te Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan, 1990 yılından beri de Bitlis, Mersin ve Samsun’da çalışan Korkmaz, 2016 yılı Bal Tüketim Derneği’nce ülke genelinde yapılan oylama sonucunda Altın Arı Ödülü kazandı. Korkmaz’ın Arıcılık konusunda çeşitli makale ve kitapları bulunmakta, ayrıca Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin Petek Dergisi ile TAB Arıcılık Dergisi’nin editörlüğünü yürütmektedir.

(Haber Merkezi)

