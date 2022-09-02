Kuruluşundan bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı girişimler ve yatırımlar yapan Baktat Zeytin A.Ş., 2009 yılında Akhisar'da kurduğu zeytin işleme ve zeytinyağı paketleme tesisi ile 2011 yılında zeytin ve zeytin ürünleri imalatına başladı.

Ürünlerine yurt dışından yoğun talep aldıklarını belirten Baktat Zeytin A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan, yurt dışından zeytin ile zeytin mamullerine olan talep ve ilgiye cevap verebilmek adına 11 bin metrekaresi kapalı, 11 bin metrekaresi de açık alan olmak üzere 22 bin metrekarelik alanda zeytin üretimi yapılan modern tesisin 2021 yılında hizmete girdiğini söyledi.

Baktat Zeytin A.Ş.’nin tecrübeli personeli ile ürettiği zeytin ve zeytin ürünlerinin Metro, Aldi, Real, Lidl, Rewe, Netto, Edeka gibi zincir marketlerin raflarında yer aldığını söyleyen Ali Baklan, “Ürünlerimizin yüzde 90’ını tüm Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika, Kanada, Kore, Arabistan’dan Türki Cumhuriyetlere kadar uzanan geniş dağıtım ağına sahip bir firma olarak Has Premium markamızla ihraç etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Robotların kullanıldığı son teknolojiyle el değmeden üretilen ürünlerin çeşitliliği sayesinde pazar paylarının sürekli arttığını da sözlerine ekleyen Ali Baklan, uluslararası gıda sağlık ve güvenlik sertifikaları ile kalitelerini belgelediklerini, yurtiçi ve yurtdışından yoğun distribütörlük talebi aldıklarını dile getirdi. Baklan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz ürettiğimiz zeytinleri kurduğumuz modern fabrikamızda son teknoloji ve tam otomatik makinelerle, el değmeden işliyor, paketleyip satıyoruz. Türkiye’de tam otomasyon sistemi ile zeytin üretimi yapan öncü firmalardan biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu bilinçle belirlenen yaklaşımımız, üzerinde önemle durduğumuz ve çalışanlarımıza tembih ettiğimiz konu ise ‘Kendiniz yiyecekseniz üretin’ mottosu olmuştur. Ürettiğimiz ürünü kendi evlerimizde gönül rahatlığı ile yiyebilecek şekilde üretmeliyiz ki, ürünlerimizin ulaştığı her bir müşterimiz memnun olsun. Hedefimiz; kurmaya çalıştığımız sistem ile tüm dünya ülkelerine ulaşmak ve sektörün lideri olmaktır.”

(Haber Merkezi)

