Temelleri 1985 yılında Çorum’ un Sungurlu ilçesinde atılan Baktat Şirketler Grubu’nun bünyesinde, Türkiye’ de yerleşik 4, Almanya’ da yerleşik 9 olmak üzere 13 şirket yer alıyor. Yaklaşık 1600 çalışanı bulunan Baktat Şirketler Grubu, 3 bin 200’ün üzerindeki güncel ürün yelpazesiyle iç piyasa ve 54 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Baktat, Baktat Bio, Suntat, Kervan, Egetad, 24 Ayar, Donna Rosa, Simge, Abo, Alice, Simge, Buket, Fire Of İstanbul, Esma ve Sütçüoğlu markalarıyla üretim gerçekleştiren Baktat Şirketler Grubu, Türk damak tadını yüksek kalite ile birleştirerek dünya pazarlarına başarıyla taşıyor.

35 yılı aşkın süredir gıda sektöründe faaliyet gösteren Baktat, insanı ve insan sağlığını önceleyen üretim politikası ve başarılı yönetsel çalışmaları neticesinde; BAKTAT ve SUNTAT markaları ile başta Avrupa ülkeleri ve olmak üzere tüm dünyada tanınan ve aranan bir marka haline geldi.

Değişim ve gelişimi sürekli diri tutan Baktat Grubu Şirketleri, ürünlerini ve şirketlerini tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen tanıtım ve fuar organizasyonlarına katılım sağlamayı çok önemli görüyor. Bu kapsamda önceki gün TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ’ nde düzenlenen Word Food İstanbul-Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’ na güçlü bir katılım gerçekleştirdi.

Söz konusu fuar ile ilgili görüşlerini aldığımız Baktat Sirketler Grubu Avrupa Başkanı Mustafa Baklan ve Türkiye Şirketleri Başkanı Murat Baklan; 700’den fazla yerli ve yabancı marka ile 70 farklı ülkeden 400’ü aşkın yabancı profesyonelin yer aldığı fuarın oldukça başarılı ve verimli geçtiğini; stantlarını ziyaret eden birçok yerli ve yabancı misafirin Baktat ve Suntat markalı ürünlere büyük ilgi gösterdiğini belirttiler.

Bu tür fuar organizasyonlarının şirket ürünlerinin tanıtımı ile ülke tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu belirten Mustafa Baklan; Bu sayede gerek yeni müşteriler gerekse mevcutta yer alan iş ortakları ile buluşma yeni ürünlerini tanıtma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Fuar organizasyonuna katılım sağlayan yerli ve yabancı tüm katılımcılar ile Baktat-Egetad şirketi fuar ekibine teşekkür eden Mustafa Baklan; Baktat-Egetad standını ziyaret eden Marmara bölgesinin büyük ve saygın gıda toptancılarından biri olan partner firma Öztürk Genel Gıda Maddeleri Dağıtım ve Pazarlama A.Ş Yönetim Kurulu üyeleri Yaşar Öztürk ve Ümit Öztürk ile Satış Pazarlama Müdürü Ali Kemal Sesli’ ye gerek iş ortağı olarak başarılı çalışmaları; gerekse fuar organizasyonu sırasında Baktat-Egetad fuar ekibine sağladıkları temsil ağırlama ve misafirperverlikleri için ayrıca çok teşekkür ettiğini belirtti.

Mustafa Baklan, Baktat Grubu firmaları olarak geleceğe umutla baktıklarını, insanı öncelikleyen kalite politikalarından ödün vermeksizin, inovatif yaklaşımlarını artırarak devam ettireceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)