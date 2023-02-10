ÇESOB’un yardım çağrısıyla birlikte seferber olan esnaf odaları, topladıkları yardımları deprem bölgesine göndermeye başladı. Kışın en sert döneminde binlerce insanın sokaklarda kaldığını hatırlatan Bakkallar ve Bayiler Oda Başkanı Özkan Şanal, bunu için deprem bölgesine yardım yapmak için kısa zamanda organize olduklarını söyledi. Şanal’ın koordinesinde toplanan 1 TIR su ve giyim yardımı deprem bölgesine yollandı.

1 TIR dolusu malzemeyi bölgeye gönderdiklerini belirten Şanal, başka toplayacakları malzemeleri deprem bölgesine göndermeye devam edeceklerini ifade ederek, yardımda bulunan tüm oda üyelerine teşekkür etti. Özkan Şanal, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

(Haber Merkezi)

