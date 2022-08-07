Samsun'da düzenlenen 35+çiftler tenis turnuvasında Çorumlu sporculardan Erdal Bakırcan ve Altay Uçar ikilisi ikincilik kupasının sahibi oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 35+ çiftler tenis turnuvası 1-7 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da yapıldı. Samsun Tenis Kulübü'nde gerçekleşen özel turnuvaya ülke genelinde 18 sporcu katıldı. Çorum'u ise Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan ile tenis sporuna olan tutkusu ile bilinen Avukat Altay Uçar temsil etti. Eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda Erdal Bakırcan ile Altay Uçar finale kadar tüm rakiplerini mağlup etti. Final maçı öncesi Altay Uçar'ın sakatlanmasının ardından Çorumlu tenisçiler final maçına çıkamadı ve hükmen mağlup sayılarak turnuvayı ikincilikle tamamladı.