Türkiye Tenis Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan T200 Senyör Tenis Turnuvası Konya’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum’u Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan temsil etti. 35+ çiftler kategorisinde Adanalı partneri Serkan Yıldız ile mücadele eden Erdal Bakırcan, finalde Samsunlu rakipleri Mustafa Güven ve İdris Yakar ikilisi ile karşılaştı. Bu kritik maçı 6-3, 6-3’lük setlerle 2-0 kazanarak şampiyon olmayı başardılar.

Turnuva dönüşü açıklamalarda bulunan Erdal Bakırcan, önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Çorum’da tenis branşını yaygınlaştırmak adına öncülük ettiğini belirten Bakırcan, “Benim bu turnuvalardan şampiyonlukla dönmem sporcularımızı da olumlu yönde etkiliyor. Bu turnuvadaki şampiyonluğumu eşim Hilal ve kızım Zeynep Bakırcan’a armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

