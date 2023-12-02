BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT AMBULANSLARIN ARKA KABİN VE ÜST DONANIM YEDEK PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1364752

1-İdarenin

a) Adı : ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 MERKEZ/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 3642195500 - 3642195529 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT AMBULANSLARIN ARKA KABİN VE ÜST DONANIM YEDEK PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 3 KISIM AMBULANSLARIN ARKA KABİN VE ÜST DONANIM YEDEK PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum 112 İl Ambulans Başhekimliği ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.12.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklinin ambulans arka kabin bakım ve onarımını yapmaya TS EN1789+2020 ve TS12426 ye göre EMS ,DORSER veya AC markalı Arka Kabin Donanımlı Ambulansların herhangi birisinin yetkili olduğuna ya da bu markaların herhangi birinden yetkili bir yerin bayisi olduğuna dair yetki veya bayilik belgesi olmalıdır.

SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ OLAN YETKİ BELGESİ (ÜRETİCİ VEYA ÜRETİCİNİN YETKİLENDİĞİNİ FİRMAYA AİT BELGE )



İSTEKLİ BAKIM VE ONARIM GEREKEN CİHAZLARA, TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU?NUN 22.05.2019 TARİHİ VE E.83516 SAYILI YAZILARINDA 22.05.2019 GENELGE İLE TEKNİK SERVİS PERSONELİNİN ÜTS KAYITLARININ OLMASI GEREKMEKTEDİR,

TIBBİ CİHAZ, SİSTEM, EKİPMAN VE DONANIMLARIN BAKIM/ONARIMLARI İÇİN GEREKLİ OLAN YEDEK PARÇALARIN TEMİNİ İSTENDİĞİ TAKDİRDE İDARE TARAFINDAN YAPILABİLECEK, İSTEKLİ YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİNİ İHALE SONRASINDA İDAREYE VERECEKTİR.

İlgili belgeler yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup ihale sonrasında idarenin belirleyeceği süre içerisinde asılları veya noter onaylı suretleri idareye teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN HER TÜRLÜ; AMBULANS ARKA KABİN BAKIM VE ONARIM İŞİ VEYA TIBBİ CİHAZ BAKIM VE ONARIM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.