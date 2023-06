Yeni Belediye Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen programda konuşan Coştu, “Rabbimden bayramımızın, bizler için, ailelerimiz için, memleketimiz için, ülkemiz için ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Coştu, “Bu milletin üyesi olmanın, ferdi olmanın ve bu nimetin şükrü de bu milletle beraber, bu milletin değerleri ile hemhal olmayı ve bunları benimsemeyi, içselleştirmeyi gerektirdiğini düşünüyorum. Millet olmanın, bu milletin ferdi olmanın şükrünü de bu şekilde eda edebileceğimizi düşünüyorum. Bu günde bir arada bulunmuş olmamızın bu şükrü eda ettiğimiz anlamına geldiğinin kanaatindeyim.

Bu vatanda kök salmış olmanın, bu vatanda istifade etmiş olmanın, bu vatandan, bu topraklardan, bu memleketten rızıklanmış olmanın şükrü de, tekrar bu vatana, bu topraklara değer üretmek olduğu kanaatindeyim. Her ferdin, her vatan evladının, esnafından, çiftçisine, öğrencisinden, emeklisine bu ülke için bir değer üretmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi.

Bayramların, küskünlüklerin, dargınlıkların bitirildiği günler olduğunu vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bayramlarımız, bizlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın geliştiği günlerdir. Özellikle Kurban Bayramı’mız, paylaşmanın, bir birimizle yardımlaşmanın yoğun yaşandığı günlerdir” dedi.

Programa katılanlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını ileten Tahtasız, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır’ biz siyasilerde işimizi en iyi şekilde yapacağız” diyerek programa katılanların bayramını tebrik etti.

Vali Mustafa Çiftçi ise, “Dini bayramlarımız bizi bir birimize yaklaştıran, toplumsal birlik ve beraberliğin zirve yaptığı, bizi kaynaştıran, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz müstesna günlerdir. Bizim kültürümüzde, inancımızda bayram günleri, özellikle tatile gitmek için ara bir dönem olmaktan ziyade, büyüklerimizin ziyaret edildiği, onların hayır dualarının alındığı, küçüklerin sevindirildiği, aynı zamanda bayramı vesile bilerek dargınların, küskünlerin barıştırıldığı, yine geçmişlerimizin de unutulmadığı yad edildiği özellikle aziz şehitlerimizin şehitliklerde ziyaret edildiği özel ve müstesna günlerdir” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’da, Kurban Bayramının yakınlaşma olduğunu belirterek, “Kime yakınlaşacağız. Başta rabbimize inşallah. Bu kurban vesilesi ile rabbimize yakınlaşacağız. O’nun emirlerine, buyruklarına yakınlaşacağız. Yine efendiler efendisi peygamber efendimizin gönderdiği yola, onun erkanına inşallah rabbim bizi yakınlaştırsın. Ve her şeyden öncede şurada tüm renkleri ile, tüm güzellikleri ile hemşehrilerimiz burada. Bu şekilde bir birimize inşallah rabbim gönüllerimizi yakınlaştırsın, bize bir birimizi sevdirsin” diyerek, programa katılanların bayramını tebrik etti.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan törene, Vali Mustafa Çiftçi, Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.