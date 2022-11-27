Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından Çorum’da “İleri Teknolojiler ve Sanayi” başlıklı çalıştay gerçekleştirilecek.

2-3 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak olan çalıştayın birinci günü açılış, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Cihünnüma Genel Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yapacak.

Moderatörlüğünü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün yapacağı çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, SAHA Genel Sekreteri hemşehrimiz İlhami Keleş, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan konuşmacı olarak katılacak.

Çalıştayda 3 Aralık Cumartesi günü birinci, ikinci, üçüncü oturumun ardından müzakere ve raporlama çalışması gerçekleştirilecek. Çalıştayın müzakere konuları arasında ithalata bağımlılığı azaltmak ve karlılığı artırmak, akademisyenlerin katma değer arttırıcı faaliyetlerde bulunması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, uygulamalı eğitimin etkinliğinin arttırılması, finansal kaynak ve teşviklerin verimliliği, kurumsal ve dijital dönüşüme uyumun arttırılması, Ar-Ge’den Ür-Ge’ye geçişin iyi uygulamaları yer alacak. (Haber Merkezi)

