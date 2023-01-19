AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a ziyaret sırasında Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ile AK Parti İlçe Başkanı Ömer Kiday eşlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya TBMM’de ki makamında ziyaret eden Milletvekili Ceylan ile yanındakiler Uğurludağ İlçesine yapılan yeni Emniyet Müdürlüğü binası ve diğer yatırımlar için teşekkür ettiler.

Çorum’da ki çalışmalar ile ilgili Bakan Soylu’ya bilgi veren Milletvekili Ceylan, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayıda teşekkür etti.

Çorum’un tüm ilçelerinde önemli yatırımlara imza attıklarını dile getiren Milletvekili Ceylan, ilçelerin alt yapılarından üst yapılarına kadar her alanda gerçekleştirdikleri yatırımlar ile ilçelerin çehrelerini değiştirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazıları gibi gücünü batıdan, sırtını darbecilere dayayan değil, gücünü de duasını da milletten alan dünyada eşi benzeri olmayan bir lider olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Biz siyaseti memleketimiz için eser üretmek, hemşehrilerimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. 2023, bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür hem de yeni vizyonumuz Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcıdır. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, hepsinden önemlisi milletimizden aldığımız güçle bu seçimi da başarıyla tamamlayacağız” diye konuştu.

