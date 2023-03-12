Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladıkları Hazine destekli KGF paketinde bu kapsamdaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Nebati, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yaptı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında depremin ardından atılan adımlar ve sağlanan destekler hakkında bilgi veren Nebati, eşi benzeri bulunmayan bu felaket karşısında devlet ve milletin tüm kurumları, insan kaynağı ve imkanlarıyla seferber olduğunu, depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarmak, maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Bu büyük felaketin can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçeye de ek bir maliyet getireceğini ancak attıkları adımlar sayesinde ekonominin bu felaketin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu aktaran Nebati, "Türkiye 2022 yılında elde ettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme oranıyla dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundadır. Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olsun. Deprem felaketinden kaynaklanan hasarları da telafi edecek güçlü bir mali yapıya sahibiz. EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu dönemde dahi EYT’yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak, verdiğimiz sözlerin her daim arkasında durduğumuzun en güncel örneklerinden biridir." diye konuştu.

Nebati, bütçe imkanlarına ilave olarak söz konusu şehirleri hızla ayağa kaldırmak amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nu kurduklarını dile getirdi.

Bu fonla imara yönelik kaynakları artıracak ve depremin ekonomi üzerindeki negatif etkilerini en asgari düzeyde tutacaklarını işaret eden Nebati, "Depremler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde büyümemizin sınırlı miktarda olumsuz etkilenme ihtimali olsa da yılın kalanında kademeli olarak toparlanmasını bekliyoruz. Devreye alacağımız ek önlemlerle depremin 2023 yılı GSYH büyümesindeki olumsuz etkilerini de telafi edeceğiz. Ülkemizin yaralarını hızla sarıp, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.