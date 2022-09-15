Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde karşılandıktan sonra Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra TSO’da sanayici ve iş adamları ile buluşan Ticaret Bakanı Muş, ilimizden ayrılmadan önce MHP İl Başkanlığı ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni de ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile görüşen Bakan Mehmet Muş, 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı’nın ülke için önemine değindi. Karapıçak ve Büzkaya, Bakan Muş ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek ziyaret anısına hediye takdim etti.

Bakan Muş son olarak ÇESOB’u ziyaret etti. Bu ziyarette Vali Mustafa Çiftçi, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım da katıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odaların başkanlarının da yeraldığı ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür, Bakan Muş’a teşekkür ederek esnafın yaşadığı bazı sorunları dile getirdi. Bakan Muş da yeniden göreve seçilen Başkan Gür ve diğer oda başkanlarına görevlerinde başarılar diledi.



(Volkan SINAYUÇ)

