Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Alapala Makine’de düzenlenen kahvaltıda iş dünyası ile biraraya gelen Bakan Muş’u Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş eşlik etti. Bakan Muş kahvaltının ardından Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı işletmeleri de ziyaret ederek bilgi aldı.

VALİLİĞİ ZİYARET

Bakan Muş ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra ise Çorum Valiliği’ne geçti. Burada Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret eden ve bir süre görüşen Bakan Muş, Valilik Şeref Defteri’ni de imzaladı. Ziyaretten dolayı Bakan Mehmet Muş’a teşekkür eden Vali Mustafa Çiftçi hediye takdim etti.

BAŞKAN’DAN HEDİYE

Ticaret Bakanı Muş daha sonra ise Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.Bakan Muş belediye binası önünde Başkan Aşgın tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkanlık makamında Bakan Muş ile bir araya gelen Başkan Aşgın, Bakan Muş’a Çorum ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. “3,5 yılda hayal bile edemeyeceğimiz bir noktaya geldik” diyen Belediye Başkanı Aşgın, seçim vaatlerinin yüzde 80’ini kısa sürede tamamladıklarını ve hız kesmeden yeni projelere ve yatırımlara devam ettiklerini ifade etti. Aşgın, “Güzel bir sinerji ile 2023’e yürüyoruz. 2023’te tek hedefimiz Cumhurbaşkanımızın daha büyük bir oyla, daha güçlü bir şekilde seçilmesidir.” dedi.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Başkan Aşgın’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Çorum’un tarihi kimliği ve ekonomiye sağladığı büyük katkılarla önemli bir il olduğunu ifade eden Bakan Muş, “Çorum’da bugün esnaf odası ve ticaret odası ile görüşmelerimiz olacak. Onları dinleyeceğiz, kanaatlerini alacağız. Atacağımız adımları yerinde inceleyerek atacağız” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Aşgın, günün anısına Bakan Muş’a hediye takdim etti.

TSO’YA ZİYARET

Ticaret Bakanı Mehmet Muş daha sonra ise Çorum’da il yöneticileri, bürokrat ve iş insanlarıyla TSO’da bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomi dünyasının temsilcileri iş insanlarıyla istişare toplantısında buluştu. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Çorum iş dünyasının içinde bunduğu durum, öneriler ve talepler değerlendirildi.

(Nurdan AKBAŞ – Tugay GÖKTÜRK)