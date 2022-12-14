Covid-19 ve diğer salgınlarla ilgili son duruma ilişkin soru üzerine Sağlık Bakanı Koca, “Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Bu hastalıklar en çok RSV, sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Covid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli.” ifadesini kullandı.

Aşılama konusunda bir yavaşlamanın olduğuna dikkati çeken Bakan Koca, “Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

