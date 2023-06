"Ülkemizde çiftçiler 84 milyon için üretim yapıyorlar"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çorum'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. "Bu ülkede üretici üretmiyor, çiftçi üretmiyor yalanın dik alasını söyleyenler" olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "Bakınız, birkaç rakam söyleyeceğim. 2002 yılında hükümet olarak iş başına geldiğimizde Türkiye’nin nüfusu 65 milyondu. Bugün Türkiye’nin nüfusu 84 milyon. Üzerine tam 19 milyon nüfus eklenmiş durumda. O gün üreten çiftçi 64 milyon için üretirken, bugün 84 milyon için üretiyor. Yani, üretmeye devam ediyor. O gün ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 15 milyondu. Pandemi öncesinde 52 milyonlara dayandı. Turist sayısı da 3 kat arttı. Gelen turistlerin yediklerini, içtiklerini üreten kim? Bu ülkenin aziz ve eli öpülesi üreticileri üretiyor. Utanmadan, sıkılmadan 'Bu ülkede üretim yok, bu ülkede üretim yapılmıyor’ deniliyor. Bunların hiçbir sözüne itibar etmemek lazım. 65 milyonu dün doyuran, bugün 85 milyona çıkmış nüfusu doyurmaya devam eden sizlersiniz, bu ülkenin aziz üreticileridir. Bu ülke, zengin ve gelişmiş ülke diyerek bilinen, pandemi de rafları boşanan o gelişmiş ülkeleri televizyondan izledi. Bu ülkede bir ürünün yokluğu çekildi mi, hayır. Elhamdülillah bütün ürünlerimizin yeteri kadar raflarda bulundu, bulunmaya da devam ediyor. Türkiye sadece kendini doyuran bir ülke değil, aynı zamanda 25 milyar doları bulan ihracatıyla da yurtdışındaki insanları da doyuran bir ülke. 2002’de 25 milyar olan tarımsal ihracat sadece 3,5 milyar dolardı. Şimdi ihracatımızı, üretimimizi arttırmış mıyız, evet. Kendi insanlarımızın nüfusu artmış, onları doyurmaya devam ediyoruz. Bunların tarımla ilgili söylediği yalanların hiçbir geçerliliği yoktur” diye konuştu.

"Et ve Süt Kurumu küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gitti"

Son olarak Et ve Süt Kurumu aracılığı ile küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittiklerini anlatan Kirişci, "Cumhurbaşkanımız önceki gün DSİ’nin toplu açılış töreninde Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla et başta olmak üzere pek çok üründe indirime gidileceği açıklamasını yaptı. İnşallah, fazlasını yapacağız. Çünkü bu aziz milletimiz bunu ziyadesiyle hak ediyorlar. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecek. Ekonomik sıkıntılar elbette var. Dünyada da var, bizde de var. Enflasyon bizde de var. Bütün bunları dikkate alarak kendi vatandaşının huzurunu, mutluluğunu, aşını düşüren bir Cumhurbaşkanımız var. Belki de tarihinde işsizlik en düşük düzeye indi, yüzde 10’lar mertebesine ilerledi. İşsizlikle ilgili de pek çok adım varken benim aziz Çorumlu hemşehrilerim, kendi aralarında 2023’ü mutlaka mütalaa etmeliler, 2023’ün kritik önemi haiz bir seçim olduğunu mutlaka birbirleri ile değerlendirmeliler. Bu seçim Cumhurbaşkanımızın bir şahsi meselesi ve seçimi değildir. Yine aynı şekilde bu milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın seçimleri ile ilgili bir mesele değildir. Benim sizden isteğim, bu seçime tamamı ile odaklanmanız, bu seçimi bu aziz millet ve bu aziz millete bel bağlamış mazlum milletlerin geleceği adına bir kritik seçim olduğunu sürekli aklınızda tutmanız ve AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bu çalışmalarımızı sürdürmenizdir” dedi.