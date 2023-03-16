Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından gittiği Adıyaman’da çalışmaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Karaismailoğlu, Türkiye'nin deprem yaralarını sararken, devam eden projelerde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Bu projelerden birinin de Ankara-Sivas Hızlı Tren hattı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Ankara-Eskişehir arasında başlayan hızlı tren işletmeciliğine Ankara-Sivas Hızlı tren hattımızın da ilave edilmesi ile Ankara merkezli hızlı demiryolu ağımızın önemli parçası daha tamamlayacağız. 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas hızlı demiryolu hattımız aynı zamanda Edirne’den Kars’a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası olacak” dedi.

250 km/saat hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşeceğini belirten Karaismailoğlu, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate ineceğine dikkati çekti.

1,4 MİLYON VATANDAŞIMIZ HIZLI TREN İLE SEYAHAT İMKANINA KAVUŞACAK

Bu proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşın da hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacağının altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Ankara-Sivas hızlı tren hattının tamamlanması ile proje güzergâhında bulunan iller ile birlikte Sivas’a komşu illerinde karayolu+hızlı tren bağlantılı olarak hızlı trene ulaşımları sağlanabilecek. Toplam 405 kilometre uzunluğa sahip proje kapsamında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas’ta olmak üzere toplam 8 istasyon inşa ettik. Toplam 155 milyon m3 kazı ve dolgunun yapıldığı proje de ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapılarını yaptık. Proje kapsamında toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet de viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde yer alıyor. En uzun demiryolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli/Kırıkkale’de yaptık. 90 metre ile Türkiye’nin en uzun açıklığa sahip demiryolu viyadüğü ile 88.6 metre yükseklik ile Türkiye’nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğünü Elmadağ’da inşa ettik. Ayrıca, bu viyadük dünyada MSS yöntemiyle (kalıp arabası) 90 metre açıklık geçirilerek en uzun açıklık geçilen demiryolu viyadüğüdür.”

HIZLI TREN HATTINDA İLK DEFA YERLİ RAY KULLANILDI

Karaismailoğlu, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldığını aktararak, 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulamasının da gerçekleştirildiğini kaydetti. Proje kapsamında; Sivas’ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldığını ifade eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Ankara-Sivas hızlı tren hattında çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yakın zamanda Ankara-Sivas hızlı tren hattını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde çalışmalarımızla ülkemize, ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her proje ile ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacağız. Milletimizle el ele, omuz omuza ilerlemeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.