Boğazkale Belediyesi Başkanı Mesut Ocaklı, beraberinde MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte Bakan Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Ocaklı, ziyaret sırasında Bakan Ersoy’a ilçede yapılması planlanan projelerini ve Boğazkale’ye Müze Müdürlüğü kurulması için taleplerini iletti. Mesut Ocaklı, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. İlçemiz hakkında projelerimizi sunarak Bakanımızı İlçemize davet ettik. İlçemizde ki yapılması planlanan projelerimize destek olunacağı ve İlçemize Müze Müdürlüğü kurulmasına ilişkin taleplerimizi Bakanımıza ileterek olumlu sonuçlar aldık. İlgi alaka ve desteklerinden ötürü Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Milletvekilimiz Arzu Erdem’e Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan beye ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.



(Volkan SINAYUÇ)

