“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremler sonrası yıkımın yaşandığı illerde yaraların sarılması için yürütülen çalışmaları incelemek üzere Elbistan'a gelen Dönmez, depremden etkilenen Afşin Elbistan Termik Santrali çalışanlarıyla sohbet etti.

Çalışanlar ve ailelerinin kaldığı konteynerlerde çocuklara oyuncak ve kıyafet dağıtan Bakan Dönmez'e evleri depremden zarar gören 7 yaşındaki Nisa Gezer, yaptığı ev resmini hediye etti.

Bakan Dönmez, Elbistan programı kapsamında Santral İşletme Müdürlüğü binasında Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürü İzzet Alagöz'den santralin son durumu hakkında bilgi alarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki basına kapalı toplantıya katıldı.

(AA)

