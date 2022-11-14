Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yi Aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceklerini söyledi. Bakan Bilgin 4 milyon kişinin beklediği EYT düzenlemesiyle yeni gelişmeyi de ilk kez duyurdu.

Şu anda şartları dolduran 1.5 milyon kişi olduğunu açıklayan ve sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada; “Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık. Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz. Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah Aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartlarını düzenleyecek kapsamlı düzenleme yaptık. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

