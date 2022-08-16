Bugün Türkiye’nin ve Dünyanın birçok yerinde kampüsleri olan, ülkemizi kaliteli eğitimiyle buluşturan, “dünya vatandaşı” yetiştiren, eğitim vizyonu ile 65 ilde 153 kampüs ile eş zamanlı olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında güçlü eğitim kadrosuyla öğretmen hizmet içi eğitimlerine büyük bir heyecan ve motivasyonla başladı.

EĞİTİMDE ÖNCÜ OLMA MİSYONU

Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü olarak göreve başlayan Özgen Bıyıkoğlu,”Eğitimde öncü olma misyonumuzla öğrencilerimizi bugünün ve geleceğin dünyası için donanımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu misyonumuzu daha çok çocuğa ulaştırmak üzere okula kabul bursluluk sınavlarımızda, sonuçlara göre akademik başarı sağlayan öğrencilere yüzde 100’e varan eğitim bursu imkanı sunuyoruz.” dedi.

Türkiye’de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumları içinde yer aldıklarını vurgulayan Bıyıkoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kişiye Özgü Öğretim Modeli(KÖM), YAPAY Zeka Okuryazarlığı, Master6,Master Junior, Master First, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Robotik Kodlama, Sosyal Takip Programı, Mentorluk gibi uygulamalarla eğitimdeki yenilikçilik vizyonumuzu sürdürüyoruz.

HEDEF GENÇ BİLİM İNSANLARI

Gençlerimizi geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim insanları yetişmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin geleceklerinde belirleyici olan ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için tecrübeli ve güçlü eğitim kadromuzla çalışmalarımızı verimli ve etkili biçimde devam ettiriyoruz. Yapay Zeka Tabanlı Metodbox ile sınavlara hazırlanan öğrencilerimize etkin ölçme ve değerlendirme araçları ile AGİS, YKS ve deneme sınavları ile kazanım eksiklerini tamamlama olanağı sağlıyoruz.

FARK YARATAN BİREYLER YETİŞTİRMEK

Çorum Bahçeşehir Koleji eğitim kurumu olarak tek hedefimiz, öğrencilerimizin bugünün ve geleceğin dünyasında kendileri ve dünya için fark yaratan bireyler olarak yetişmeleri. Bu vizyonu Çorum’da yaşatabilmek ve kaliteli eğitimi her çocuğumuza ulaştırabilmek için elimizden gelen gayreti tüm ekibimizle birlikte göstereceğiz.

ÜRETKEN BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunacak başta okulumuz yöneticilerine, öğretmenlerine, her zaman bizlere destek olacak ebeveynlerimize şimdiden teşekkürlerimi sunar, sağlıklı, mutlu, başarılı ve üretken bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ederim.

Mesleki kariyer yolculuğunda 20. yılını, Bahçeşehir Koleji ailesinde 5. yılını tamamlamış bir eğitimci olarak tüm çocuklarımızı kaliteli bir eğitimle tekrardan buluşturmanın heyecanını yaşadığımı da ayrıca belirtmek isterim.”

(Haber Merkezi)