ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca 119 Öğretim Elemanı alacak.

Kadrolara başvuru yapacak adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na 14 Aralık 2022 tarihine kadar şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

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