Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği’nde şampiyon belli oldu. 14 okulun katılımı ile 5 Aralık’ta start alan il birinciliğinde dün final heyecanı yaşandı. Son şampiyon Bahçelievler Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Anadolu Lisesi finalde kozlarını paylaştı. Akkent TOKİ Spor Salonu’nda oynanan maça okul yetkilileri ve öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi. Saat 11.00’de başlayan maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Bahçelievler Anadolu Lisesi rakibini 6-1 yenmeyi başardı. Bahçelievler’in gollerini Pelin (5) ve Selinay atarken, Başöğretmen Anadolu Lisesi’nin tek golü ise Fatma Nur’dan geldi.

Bu sonucun ardından Bahçelievler Anadolu Lisesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyonluğa uzanırken, Başöğretmen Anadolu Lisesi ise ikinci, Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi üçüncü, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)

