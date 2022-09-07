Çorum’dan miting için Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan ülkücüler, 20’nin üzerinde minibüs, otobüsler ve özel araçları ile konvoy halinde Sivas’a hareket etti.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İlçe Başkanları ile çok sayıda parti yöneticisinin yer aldığı grup Sivas’ta yapılan mitingde farkını ortaya koydu. Mitingde yaptığı konuşmada şehirleri selamlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli; “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı bugünkü toplantımıza katılan Sivaslı kardeşlerimizin yanı sıra, Amasyalı kardeşlerimize, Tokatlı kardeşlerimize, Çorumlu kardeşlerimize, Yozgatlı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Ülke ve dünya gündemine de değinen Devlet Bahçeli, “Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız, hakikatten tarafız, Sivas’ın, Amasya’nın Çorum’un, Tokat’ın, Yozgat’ın yanındayız” ifadelerine yer verdi.

Mitingle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in hitaplarıyla, Sivas Cumhuriyet Meydanında yoğun ve coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirdiğimiz “Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantımıza ev sahibi il olarak katılım sağladık” dedi.

Bahçeli’ye Cumhuriyetin 100. yılında ihanete asla geçit vermeyecekleri, bir ve beraber olacakları, diri kalacakları sözünü verdiklerini kaydeden Karapıçak, “Türk Dünyasının Bilge Lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde on binlerle 2023’ün Lider Ülke Türkiye hedeflerini haykırdık” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Karapıçak ayrıca mitinge katkısından dolayı Çorum Teşkilatı’na Bahçeli tarafından teşekkür edildiğini bildirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

