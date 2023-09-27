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Çorumlu Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Devlet Bahçeli ile MHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Asım Balcı 6 Şubat Depremi’nin ardından yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bu ildeki çalışmaları tamamladıklarını da söyleyen Balcı; “Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla arayarak bizlere teşekkürlerini iletmişti. Telefon görüşmesinin ardından bizleri MHP Genel Merkezi’nde de ağırlayarak Osmaniye’deki çalışmalarımız adına teşekkürlerini yineledi. Devlet Bahçeli’ye nazik davranışları için bizlerde şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ziyarette ilçede hayata geçirilen çalışmalarla ilgili de Bahçeli’ye bilgi vererek yakın ilgi ve destekleri için teşekkür etti.