MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “2023’e doğru: Aday Belli karar net” mitinglerinin ilkini Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olan Sivas’ta gerçekleştirdi. Miting günü olarak Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünü seçen Devlet Bahçeli, tarihi Sivas Kent Meydanı'nda kalabalık bir topluluğa hitap etti.

Çorum’dan da MHP İl Başkanı Agah Karapıçak öncülüğünde onlarda minibüs, otobüs ve özel araç ile katılım sağlanan miting ilgi gördü. Bahçeli, mitingde 103 yıl önceki adıma benzer bir adım attıklarını belirterek, “4 Eylül 1919’da nasıl Cumhuriyetin ilk adımı bu vilayetimizde atılmışsa biz de benzer bir adım atıyor, bu defa da Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Arkamızda Cumhuriyetin asırlık birikimi yanımızda cumhurun bıçkın iradesi önümüzde şehitlerimizin kahramanlığı üzerimizde, Cenabı Allah’ın eşsiz himayesi gönlümüzde kardeşliğin emsalsiz hikmeti gecemiz Türkiye, gündüzümüz Türkiye, güvencemiz ise büyük Türk milletidir.” dedi.

“Derdimiz devlet ve millettir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tüm dertlerinin devlet ve millet olduğunu ifade ederek Türk milleti ile hesabı olanlarla iki cihanda hesapları olduğunu kaydetti. “2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız, hakikatten tarafız, Sivas’ın, Amasya’nın Çorum’un, Tokat’ın, Yozgat’ın yanındayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz. Sivas’ın ufkunu kapatmanın peşinde olanlarla hesabımız var. Amasya’nın karşısında olanlarla hesabımız var. Tokat’ın umudunu kırmanın arayışında olanlarla hesabımız var. Çorum’un huzurunu bozmanın planını yapanlarla hesabımız var. Yozgat’ın hususiyetiyle oynamanın çetelesini tutanlarla hesabımız var. Türk milletine yan bakanlarla iki cihanda da görülecek hesabımız olacak” diye konuştu.

(İHA)

