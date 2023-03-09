Bahar Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kickboks eğitimi alan sporculara yönelik kuşak terfi sınavı yapıldı. Sınavı yerinde izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın, Bahar Gençlik ve spor Kulübü’nü ziyaret eden ilk Gençlik ve Spor İl Müdürü olduğu bildirildi.

Kulüp Başkanı Hasan Çalışkan’ın yaptığı açıklamaya göre, kickboksçuların kuşak terfi sınavı, komisyon üyeleri Emrah Ilıman, Selin Deniz ve Erdoğan Orhan nezaretinde gerçekleştirildi. Sınava katılan 63 sporcunun da başarılı olup bir üst kuşağa terfi ettikleri belirtildi.

ÇAĞLAR’A PLAKET

Kuşak sınavını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürü Rıfat Ceylan’ın da yerinde izlediği belirtilirken, Bahar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Çalışkan, ilk kez bir Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün, 33 yıldır faaliyet gösteren kulüplerini ziyaret ettiğini söyledi. Çağlar ve Ceylan’a teşekkür eden Hasan Çalışkan, “İl Müdürümüzün kulübümüzü ziyaret etmesi bizi onurlandırdı, çok sevindik. Sporcularımız da mutlu oldular. 33 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İlk kez bir Gençlik ve Spor İl Müdürü kulübümüzü ziyaret etti” şeklinde konuştu.

Hasan Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a kulübün armasını taşıyan özel bir plaket takdim etti. İl Müdürü Çağlar, sporculara hitaben yaptığı konuşmada, sporun insan hayatına sağladığı faydaları anlattı ve Bahar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Çalışkan’a yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

