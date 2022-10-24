Yemeğinden kültürüne, eğlencesinden hüznüne, hasadından, pazarına bir çok geleneği ekranlara taşıyan ve Bahar Gelir’in sunuculuğunu üstlendiği ‘Bahar Kapıda’ programı, Kırankışla köyünde kültürümüzü yansıtan bir köy düğününün çekimlerini yaptı.

3 GÜN ÇEKİMLER YAPILDI

‘Bahar Kapıda’ programının üç gün boyunca yaptığı çekimlerde, Kırankışla Köyü Muhtarı Oğuz Arpaz’ın oğlu Furkan Arpaz’ın düğününde yaşatılan geleneklerimiz kayda geçti.

SUNUCU HALAY BAŞI OLDU

Sunucu Bahar Gelir, davul-zurna eşliğinde halay başı olurken, erkek evinde damat kınası renkli görüntülere sahne oldu.

MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ

Sungurlu’nun Kırankışla Köyü Muhtarı Oğuz Arpaz, Sungurlu ve Kırankışla köyünün tanıtımı ve Anadolu köy düğünlerinde yaşatılan geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasına katkılarından dolayı Kanal 7 Bahar Kapıda Programı Sunucusu Bahar Gelir ve ekibine teşekkür etti.



(Haber Merkezi)