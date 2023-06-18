Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5. Katında bir nedenle yangın çıktı. Yangın 6. Kata da sıçradı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, dumandan etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangından etkilenen 2 kediden biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, diğer kedi camdan atladı. Yaralanan kediye ambulans görevlisi müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülen yangında büyük çaplı hasar meydana geldi.