CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, CHP Kadın Kolları yöneticileri ile birlikte Bahabey Caddesi’nde yeni açılan Müjgan Şah Düğün Salonu’nu ziyaretlerinden sonra şu paylaşımı yaptı:

“Müjgan sadece bir kadın ismi değildir, asıl anlamı kirpiktir. Çorum’daki anlamı ise Bahabey’de çok güzel bir düğün salonu ve sıcacık personelidir.” (Haber Merkezi)

