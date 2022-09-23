CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, CHP Kadın Kolları yöneticileri ile birlikte Bahabey Caddesi’nde yeni açılan Müjgan Şah Düğün Salonu’nu ziyaretlerinden sonra şu paylaşımı yaptı:
“Müjgan sadece bir kadın ismi değildir, asıl anlamı kirpiktir. Çorum’daki anlamı ise Bahabey’de çok güzel bir düğün salonu ve sıcacık personelidir.” (Haber Merkezi)
CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, CHP Kadın Kolları yöneticileri ile birlikte Bahabey Caddesi’nde yeni açılan Müjgan Şah Düğün Salonu’nu ziyaretlerinden sonra şu paylaşımı yaptı:
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