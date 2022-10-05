Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bahabey Caddesi’ndeki yaya kaldırımı yenileme çalışmalarını inceledi. Bahabey Caddesi’nde değişim çalışmalarının başladığını açıklayan Başkan Aşgın, cadde boyunca yolun her iki tarafının da yenileneceğini söyledi.

Başkan Aşgın, “Migros ile Özdoğanlar kavşağı arasındaki 360 metrelik kısımda çalışmalarımıza başladık. Devamında yolun her iki tarafını da en kısa sürede yenileyerek hizmete sunacağız.” dedi.

ÇORUMSPOR’UN RENKLERİ ÇOK YAKIŞTI

Çorum’da ilk defa Bahabey Caddesi’nde yeni tretuvar ve bordür taşları kullanacaklarını da açıklayan Başkan Aşgın, “Yaya kaldırımlarımızı Çorumspor’un renklerine dönüştürüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da tretuvar ve bordürlerde kırmızı-siyah renklerini kullanacağız.” dedi.

AŞGIN: “ÇORUM’U AŞKLA İLMEK İLMEK DOKUYORUZ”

Çorum’un bütün mahallelerinde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Aşgın, “Çorum’u aşkla ilmek ilmek dokuyoruz. Şehrimizin imarına, ihyasına, güzelleşmesine katkı veren tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tevazu, samimiyet ve gayretle şehrimizi imar etmeye devam edeceğiz.” dedi.

ESNAF VE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Bahabey Caddesi’nde başlatılan kaldırım yenileme çalışmaları esnaf ve vatandaşları da memnun etti. Yapılan çalışmalarla caddenin görünümünün değiştiğini belirten vatandaşlar “Kaldırımların yenilenmesine çok sevindik. Kendimizi farklı bir yerdeymiş gibi hissediyoruz. Hizmetleri için Belediye Başkanımıza ve Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” dediler.