İlker K.(32), Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İlker K., yoğu nbakımda tedavi altına alınırken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

