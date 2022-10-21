İçeridere ve Hacıkerim Bağları’nın büyük bölümünde sokak lambalarının yanmadığı, gece saatlerinde bölgenin karanlık olduğu, bu durumun hırsızlara zemin hazırladığı, hırsızlık olaylarında büyük artış yaşandığı bildirilirken, bağ veya hobi bahçesi sahiplerinin meydana gelen birçok hırsızlık olayını resmi makamlara bildirmediği, ancak maddi-manevi büyük kayıp yaşadıkları açıklandı.

Mülkiyet sahiplerinin hırsızlık olayları karşısında mağduriyet yaşadığı ifade edilirken, güvenlik tedbirlerinin artırılması, aydınlatmanın sağlanması talep ediliyor.

Elektrik kurumu yetkililerini göreve davet eden vatandaşlar, “Bölgemizde birçok alan imara açıldı. Büyük bir yapılaşma hareketi yaşanıyor. İmarlı bir bölge olduğu için de elektrik, su, yol gibi birçok temel hizmetlerin getirilmesi gerekiyor. Sokak lambaları yanmadığı için bağlar karanlık içinde. Bu da hırsızlık olaylarının artışına neden oluyor. Bağların daha yaşanabilir, daha güvenli hale getirilmesini istiyoruz” dediler.



(Haber Merkezi)

