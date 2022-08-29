Ulaş Tokgöz, mesajında bir asır önce bu günün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda, emperyalist güçlere karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bu günün bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kast edenlere karşı bir halkın geleceğine topyekun sahip çıktığı mücadelenin taçlandığı gün olduğunun altını çizen Tokgöz, “Emperyalizme karşı, o gün konulan irade bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bugün de ekonomisiyle, tarımıyla, sanayisiyle güçlü; işçisi, memuru ve çiftçisiyle mutlu bir ülke mücadelemizi bu iradenin ışığıyla sürdürüyoruz” dedi.

Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünde ekonomik bağımsızlığımızın da her zamankinden daha çok tehdit altında olduğunu ifade eden Ulaş Tokgöz, “Ekonomide izlenen hatalı politikaların ve iktidarın kurduğu düzenin sonucunda çıkan buhranın ağır faturası vatandaşlarımızın sırtına yüklenmekte, ekonomik bağımsızlığımız günden güne kaybedilmektedir.

Ülkemizdeki Saray rejiminin artık ülkeyi yönetme kabiliyetinin kalmadığı ortadadır. Türkiye yönetilmemekte, Türkiye savrulmaktadır. Saray ve ahalisi, ekranlardan her gün pembe tablolar çizmekte, fakat bu pembe tablolar milletimizin mutfağındaki boş tencereyi doldurmamaktadır.

Güzel ülkemiz, bereketli topraklarıyla, olağanüstü konumuyla, genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. Milletin derdini çözmeye kararlı ehil bir kadroyla, doğru bir ekonomi programıyla, hukuk devletini ve kuvvetler ayrılığını güçlendiren çağdaş bir parlamenter demokrasiyle, vatandaşını kucaklayan, hiç kimseyi açıkta bırakmayan, çocukların yatağa aç girmesine müsaade etmeyen güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla tüm sorunların üstesinden geleceğiz. 100 yıl önce kazandığımız bağımsızlığımızı mutlaka yeniden kazanacağız.

Ve işte bu inançla, bu azimle bundan 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinden hiç geri adım atmayacağız, 30 Ağustos’u yurdumuzun her köşesinde büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünü kutluyor, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da buradan saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ayrıca, 30 Ağustos Salı günü saat 19.00’da Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı'ndan ellerinde Türk Bayraklarıyla Atatürk Anıtı’na kadar gerçekleştirecekleri Zafer Yürüyüşüne de tüm Çorum halkını davet etti.(Haber Merkezi)